Studie: Anteil von On-Demand-TV steigt deutlich

Immer größere Bevölkerungsschichten sehen im mehr im Netz fern. Trotzdem bleibt aber auch die lineare TV-Nutzung stabil.



Bewegtbildnutzung über das Internet wird immer attraktiver: Seit Jahren steigt die Anzahl derjenigen, die online Videoinhalte ansehen. Zuletzt von 59 Prozent in 2016 auf 67 Prozent in 2017. Gleichzeitig behauptet das klassische, lineare Fernsehen seinen festen, bedeutenden Platz im Alltag.



Die Befragten geben pro Tag fast drei Stunden TV-Nutzung an, etwa genauso viel wie in den Vorjahren. Dies ergibt eine Studie des Marktforschungsunternehmens Kantar TNS im Auftrag der ARD, RTL, ZDF und Discovery.