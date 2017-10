Studie: Bis 2020 schaut die Hälfte mobil TV

50 Prozent des TV- und Videokonsums wird 2020 auf mobilen Bildschirmen stattfinden. Das ist das Ergebnis des 8. ConsumerLab TV- und Medienreports von Ericsson.



Das On-Demand-Fernsehen wird bis 2020 weiterwachsen - auf fast 50 Prozent. Die Nutzung von mobilen Endgeräten, Tablets, Smartphones, Laptops, wächst verglichen mit 2010 um 85 Prozent. Auf das Smartphone wird 2020 etwa ein Viertel des TV- und Videokonsums entfallen.



Das ist sogar ein Anstieg von fast 160 Prozent seit 2010. Auch Virtual Reality entwickelt sich immer mehr in Richtung Mainstream, 2020 wird bereits jeder Dritte die virtuelle Realität nutzen.