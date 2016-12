Studie: DAB Plus wird in Deutschland immer beliebter

Aktuelle Zahlen aus der Marktforschung zeigen, dass sich das Digitalradio in Deutschland immer größerer Beliebtheit erfreut. Auch die Zahl der verkauften DAB-Plus-Radios steigt.



Digital-terrestrisches Radio wird in Deutschland immer beliebter. Das zumindest behauptet das Digitalradio-Büro Deutschland mit Blick auf die Marktforschung. Nach Einschätzung der Gemeinschaftsinitiative von ARD, Deutschlandradio, privaten Radios, Herstellern und Netzbetreibern ist das DAB-Plus-Radio im Markt angekommen.