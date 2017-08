Studie: Dämpfer für Software zur Vorhersage von Einbrüchen

Viel hatte sich die Polizei von Kriminalitätsvorhersagesystemen erhofft, doch eine Studie des Freiburger Max-Planck-Instituts dämpft die Hoffnung.



Freiburg (dpa) - Einbrüche lassen sich nur bedingt vorhersagen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Freiburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht über das Kriminalitätsvorhersagesystem "Precobs". In ländlichen Gebieten, in denen Wohnungseinbrüche seltener als in Großstädten vorkommen, lohne sich der Einsatz nicht, hieß es in der am Mittwoch vorgestellten Untersuchung. "Die Software ist zwar nicht nutzlos, aber kein Werkzeug, mit dem die Fallzahlen per Mausclick reduziert werden können", sagte Forscher Dominik Gerstner.