Studie: Deutsche Unternehmer sehen Chancen der Digitalisierung

Nur schleppend kommt die Digitalisierung in Deutschland voran, nationale und internationale Konzerne mahnen mehr Tempo an. Laut einer Bitkom-Studie hat bereits der größte Teil der Verbraucher und Unternehmer die Chancen der Digitalisierung erkannt.



Die Digitalisierung ist laut einer Studie sowohl bei den Verbrauchern als auch in den Unternehmen in Deutschland angekommen. Eine große Mehrheit von 86 Prozent ist von ihrer Notwendigkeit überzeugt, ergab eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Sie glaubten, dass Deutschland nur so in wichtigen Branchen seine starke Stellung auf dem Weltmarkt verteidigen könne.