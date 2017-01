Studie: Deutsche gespalten bei Glaubwürdigkeit in Medien

Deutschland ist auch hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Medien gespalten. Eine aktuelle Studie zeigt auf, dass die Kluft zwischen denen wächst, die großes Vertrauen in die Medien setzen, und denen die Misstrauen hegen.



Beim Thema Glaubwürdigkeit der Medien sind die Menschen in Deutschland zunehmend geteilter Meinung: Einerseits hat das Misstrauen einer Umfrage zufolge deutlich zugenommen, andererseits ist auch die Gruppe derjenigen gewachsen, die den Medien grundsätzlich vertraut. "Wir beobachten in der Haltung gegenüber den Medien zurzeit eine Schärfung der Fronten", sagte der Journalistik-Professor Tanjev Schultz von der Universität Mainz, die die Studie durchgeführt hat, der Wochenzeitung "Die Zeit" (Ausgabe 5/2017).