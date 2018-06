Studie: Deutsche misstrauen Facebook, Twitter und Co.

Nur 41 Prozent der Verbraucher weltweit schenken sozialen Medien noch ihr Vertrauen. Eine Studie fand heraus: Deutsche sind besonders skeptisch.



Gerade einmal 27 Prozent vertrauen in der Bundesrepublik noch den sozialen Netzwerken. Das ist das Ergebnis der Studie "Trust Barometer" der PR-Agentur Edelman, über deren Ergebnisse "Horizont" berichtet.