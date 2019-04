Studie: Deutschlands Schulen kein Ort für Smartphones?

Hat sich der Unterrichtsalltag seit dem 20. Jahrhundert überhaupt verändert? Smartphones sind verboten und auch Lehrer greifen lieber auf veraltete Technik zurück, wie eine Befragung des Digitalverbands Bitkom zeigt.



Smartphones sind in unserem Alltag rund um die Uhr präsent - ob als Wecker, Streaminggerät, Kalender, Kamera, Stadtführer oder klassisch als Telefon; die kleinen Geräte sind immer dabei. Wie die Befragung von gut 500 Lehrern der Sekundarstufe I Auftrag des Digitalverbands Bitkom zeigt, stimmt das zumindest an einem Ort nicht ganz: Deutsche Schulen scheinen Smartphone-freie Zonen zu sein.