Studie: Dreiviertel der Onlinehändler erwarten Wachstum

Kurz vor Ende des Geschäftsjahres 2016 gibt sich der deutsche Onlinehandel optimistisch. Das zeigt eine Umfrage des Herstellers Shopware AG, an der knapp 1400 kleine und mittelständische Shopbetreiber teilgenommen haben.



Deutsche Onlinehändler erwarten kurz vor Ende des Geschäftsjahres weiterhin ein deutliches Wachstum. Das ist das Ergebnis einer ausführlichen Umfrage des Herstellers Shopware AG. Dreiviertel der Onlineshops erwarten der Studie zufolge eine positive Umsatzentwicklung für das laufende Jahr. 12,7 Prozent rechnen sogar mit einer Umsatzsteigerung von mehr als 30 Prozent.