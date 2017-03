Studie: Ein Fünftel der jungen Erwachsenen kauft täglich online

Fast jeder Internetnutzer kauft auch online ein. Das hat eine Studie des Marktforschungsinstituts Digitas ergeben. Viele junge Erwachsene kaufen sogar tägliche online ein.



Laut der Analyse von Digitas shoppen ein Fünftel der 18- bis 34-Jährigen täglich online. Damit liegen die jungen Erwachsenen in dieser Statistik weit vor allen anderen Altersgruppen. Doch auch unter Älteren ist Online-Shopping nichts Ungewöhnliches mehr.