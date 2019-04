Studie: Englisch leichter lernen mit Untertiteln

Wie eine Studie der City, University of London zeigt, fördern untertitelte Programme das Englisch-Verständnis. Unter 60 Prozent der Deutschen können ein Gespräch auf Englisch führen - könnten Untertitel statt Synchronisation helfen?



Wer in einem Land wohnt, wo englischsprachige Fernsehprogramme mit Untertiteln ausgestrahlt werden, punktet beim englischen Leistungstest. Das sagt zumindest die neuste Studie der City, University of London.



Diese veröffentlicht jetzt Zahlen, die belegen sollen, dass untertitelte Programme mit einem besseren Englisch-Verständnis korrelieren als synchronisierte Programme. Dabei haben Albert Banal-Estañol, Professor für Wirtschaftswissenschaften, und sein Team herausgefunden, dass die Englisch-Noten derer, die in Regionen Leben, wo untertitelte Filme, Serien und Co. gezeigt werden, im Vergleich zu Ländern, die synchronisierte Programme ausstrahlen, besser sind.



So gaben in Ländern wie den Niederlanden, Dänemark und Schweden mehr als 80 Prozent der Bürger an, dass sie in der Lage sind, ein Gespräch auf Englisch zu führen. In der Ländergruppe aus Österreich, Deutschland und Frankreich liegt der Anteil unter 60 Prozent. In der ersten Ländergruppe sind die englischen Untertitel im Fernsehen und im Kino weit verbreitet.