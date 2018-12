Studie: Filme mit weiblichem Star erfolgreicher als mit männlich

Kinofilme mit einer weiblichen Hauptrolle spielen laut einer Studie mehr Geld ein als jene mit einem Hauptdarsteller. Zu diesem Ergebnis kommen zwei US-Analyseagenturen.



Die US-Analysten von CAA und shift7 untersuchten die 350 umsatzstärksten US-Filme, die zwischen 2014 und 2017 ins Kino kamen. Unabhängig vom Produktionsbudget erzielten demnach Filme, in denen die führende Hauptrolle weiblich besetzt war, weltweit mehr Umsatz als Filme, in denen Männer oder Jungen die Star-Rolle innehatten.



In 105 der umsatzstärksten Filme waren Frauen oder Mädchen der Star, wie beispielsweise in der Comic-Verfilmung "Wonder Woman" mit Gal Gadot oder den Animationsfilmen "Vaiana" und "Alles steht Kopf".