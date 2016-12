Studie: Für 2160 Euro kauften die Deutschen im Schnitt online

Onlineshopping ist für die Internetnutzer längst zum Alltag geworden. Im Durchschnitt gingen bei den Käufern im vergangenen Jahr 1260 Euro über den virtuellen Ladentisch.



Was Streamingdienste wie Netflix und Amazon für die linearen Fernsehsender sind, das ist das Onlineshopping für den klassischen Einzelhandel. Onlineshopping steht bei den Deutschen weiter hoch im Kurs und ist innerhalb aller Alterklassen längst zum Normalfall geworden, wie eine aktuelle repräsentative Studie des Digitalverbandes Bitkom zeigt. Denn inzwischen kauft fast jeder Internetznutzer im Netz auch ein. "Auch für 2017 stehen die Zeichen im E-Commerce auf Wachstum", erklärte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.