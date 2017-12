Studie: Große Schritte bei Ausbau von DVB-T2 bis 2022

Jüngsten Analysen zufolge wird DVB-T2 innerhalb der nächsten fünf Jahre in knapp drei von vier europäischen Haushalten angekommen sein. Derweil hat der öffentlich-rechtliche Sender Czech TV aus Tschechien den Umstieg auf den neuen Standard angekündigt.



Die Analyse von Dataxis ergibt nun, dass bis 2022 72 Prozent der Haushalte in Europa via DVB-T2 erreicht werden können. Bisweilen stellt sich die Situation genau andersrum dar. 2017 sind es lediglich 30 Prozent Reichweite in Europa. Den Anstieg schreibt die Prognose vor allem den Umstiegsplänen in Italien und Spanien zu, wo in Zukunft rund 25,8 Millionen Haushalte und damit 57 Prozent aller DVB-T2-Konsumenten erreicht werden sollen.