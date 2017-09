Studie: Gute Marktprognosen für Smart Home

Eine neue Studie zeigt das Potenzial des Smart-Home-Marktes. Das ist größer als bisher vermutet.



Berlin (dpa) Der Deutsche Smart-Home-Markt wird sich einer Studie zufolge in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich mehr als verdreifachen. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26,4 Prozent soll der Markt bis 2022 auf 4,3 Milliarden Euro anwachsen, wie aus der gemeinsamen Erhebung des Internetverbands eco und der Unternehmensberatung Arthur D. Little hervorgeht.