Studie: Händler sehen eigene Branche als digitalen Nachzügler

Zwei Drittel der Händler glauben, dass Bezahlen im Laden im Jahr 2030 automatisch abläuft. 53 Prozent sehen Virtual Reality als gängiges Verkaufsinstrument der Zukunft, aber 11 Prozent haben heute immer noch keine Homepage.



Die Bitkom Research hat im Auftrag des Digitalverbands Bitkom eine Umfrage bei 530 Händlern im Groß- und Einzelhandel durchgeführt. Davon waren 150 Händler, die ausschließlich stationär verkaufen. In der Umfrage ging es um Produkte aus dem 3D-Drucker, automatisches Bezahlen beim Verlassen des Ladens oder Öffnungszeiten rund um die Uhr, kurzum: Um einen Blick in die Zukunft des Handels. Doch auch eine aktuelle Bestandsaufnahme war Bestandteil. Und gerade die bot weniger Grund zur Freude.