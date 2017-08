Studie: Hohe Akzeptanz für Pay-TV-Fußball

Rund die Hälfte der Zuschauer wären bereit für Bundesliga-Fußball zumindest einen gewissen Betrag zu entrichten. Die meisten Zuschauer wollen die Spiele dann aber nicht am Laptop, sondern lieber auf dem Fernseher sehen.



Das Ergebnis einer aktuellen Befragung von Kantar TNS lässt keine Zweifel daran, wo Fans die Tore ihrer Lieblingsmannschaft sehen möchten: 76 Prozent der Befragten mit Interesse beziehungsweise großem Interesse an Fußball fiebern am liebsten live im TV mit, 6 Prozent bevorzugen Fußball via Internet-Stream. Der Anteil der Fans, die sich für Fußball interessieren oder sehr interessieren, liegt insgesamt bei 28 Prozent aller Befragten. Als echte Fußballmuffel outen sich in der repräsentativen Befragung 38 Prozent. Insgesamt wurden 980 deutschsprachige Personen der Bundesrepublik Deutschland ab 18 Jahren im Zeitraum vom 17. und 18. August 2017 durch Kantar TNS im Auftrag von HDplus befragt.