Studie: Jeder vierte Internetnutzer spielt Mehrspieler-Games

Aus dem Lebensalltag Millionen Deutscher sind Games nicht mehr wegzudenken. Eine Studie zeigt: Vor allem Mulitplayer-Spiele sind extrem beliebt.



Über 18 Millionen Deutsche nutzen bei Spielen den Mehrspielermodus. Das entspricht 27 Prozent der Internetnutzer ab 16 Jahren hierzulande. Die Zahlen stammen vom Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) auf Basis von Erhebungen des Marktforschungsunternehmens YouGov. Vor allem Online-Mulitplayer Games sind bei deutschen Internet-Usern sehr beliebt.