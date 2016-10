Studie: Jugend hat kein rosiges Bild vom Internet

Eine aktuelle Studie hat sich damit beschäftigt, welches Bild Jung und Alt jeweils vom Internet hat, und hat dabei Erstaunliches zutage befördert. Denn die Jugend sieht das Internet durchaus nicht nur als positiv an.



Was Jan Wetzel über die große "Vermächtnis"-Studie der Wochenzeitung "Die Zeit", der infas und des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) sagt, scheint fast schon unglaubwürdig. Wenn es nicht Schwarz auf Weiß belegt wäre: "Die Älteren empfehlen, digitale Medien stärker zu nutzen - die Jüngeren hingegen wollen, dass vieles wieder so wird 'wie früher'." Als Beispiele nennt er Arztbesuch statt Google, Gefühle persönlich mitzuteilen statt sie per Smartphone zu versenden, oder Briefe wieder häufiger mit der Hand zu schreiben. Das Bild, das die Jugend vom Internet hat, ist nicht allzu rosig.