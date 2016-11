Studie: Junge Menschen haben kaum Vertrauen in die Medien

Eine Umfrage unter dem Titel "Generation What?" ergab Erschreckendes. Junge Menschen haben kaum mehr Vertrauen in die Medien. Um Politik und Kirche steht es aber genauso schlecht.



Das ZDF, der BR und der SWR führten eine Umfrage unter dem Titel "Generation What?" durch. Im Rahmen dieser wollten die Rundfunkanstalten herausfinden, wie es um die Jugend im Bezug auf Poliltik, Kirche und die Medien steht. Das Ergebnis ist schon fast erschreckend und sollte bei den Verantwortlichen die Alarmglocken schrillen lassen. Denn das Vertrauen ist bei jedem dieser Bereiche kaum mehr gegeben.