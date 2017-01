Studie: Mehrheit der US-Bürger kennt UHD nicht

In der TV- und Technikbranche ist 4K oder UHD der große Trend der jüngeren Vergangenheit. Beim Publikum scheint dieser jedoch noch nicht angekommen zu sein. Zumindest in den USA, wo der größte Teil der Bevölkerung mit dem Begriff laut einer Studie nichts anfangen kann.



Spätestens mit dem Start der ersten Sender zur IFA 2015 war der Begriff Ultra HD oder 4K in aller Munde. Zumindest bei den Verantwortlichen der Technik- und TV-Branche. Während jedoch UHD-Fernseher, -Blu-ray-Player, -Receiver und -Sender immer stärker auf den Markt drängen, ist der Trend vor allem beim Konsumenten noch nicht wirklich angekommen. Besonders in den USA kann die Mehrheit der erwachsenen Bürger mit dem Begriff 4K nichts anfangen, wie eine Studie des Übertragungstechnik-Spezialisten Snell Advanced Media (SAM) ergab.