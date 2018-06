Studie: Morgens wird analytisch getwittert, abends emotional

Wie eine Studie von Forschern der Universität im britischen Bristol zeigt, sind Menschen am Morgen eher dem logischen Denken zugewandt, am Abend werden sie emotional – zumindest auf Twitter.



US-Präsident Donald Trump mit seinen morgendlichen Twittersalven scheint eine Ausnahme zu sein: Einer groß angelegten Auswertung von Tweets zufolge denken die meisten Menschen in den frühen Morgenstunden nämlich eher analytisch und kühl, während sie erst abends emotional und impulsiv werden. Ein solches 24-Stunden-Muster fanden zumindest Forscher der Universität im britischen Bristol, nachdem sie sieben Milliarden Worte aus über 800 Millionen Twitter-Nachrichten analysiert hatten.