Studie: Negative News dominieren Nachrichtensendungen im TV

Die Berichterstattung in den Fernsehnachrichten zur Prime-Time ist einer Studie zufolge deutlich negativ geprägt und nimmt damit Einfluss auf die Wahrnehmung der Zuschauer auf ihre eigenen Denkweisen und Lebensansichten sowie auf die Weltgeschehnisse.



Ein Team der SRH Fernhochschule hat die Tendenzen der Berichterstattung in den deutschen Prime-Time-Nachrichten untersucht. Dabei wollte man in einer Medienanalyse herausfinden, ob in den deutschen Prime-Time-Nachrichten eine überwiegend positive, neutrale oder negative Berichterstattung vorherrscht.



Für die Untersuchung wurde eine Woche lang in einer quantitativen Medieninhaltsanalyse die Sendungen der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten "Tagesschau" und "heute" sowie die privaten Sendungen "RTL Aktuell" und "Sat. 1 Nachrichten" analysiert. Dabei wurden die Beiträge auf ihre neutrale, negative oder positive Valenz sowie die Themenkategorien untersucht.