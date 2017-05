Studie: Sky-Kunden schauen gemeinsam via Tablet, Web und Co.

Immer mehr Sky-Kunden stellen sich ihre Bewegtbildinhalte selbst zusammen und rufen diese unabhängig über diverse Endgeräte ab. Drüber hinaus schauen sie die Inhalte in der Regel mit mindestens einer weiteren Person.



Das zeigen die Ergebnisse einer Online-Studie, bei der Sky-Vermarkter Sky Media die Abonnenten zum Nutzungsverhalten und zu ihren Programmaffinitäten bei Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket befragt hat.