Studie: Spielekonsolen sind zu Stromfressern mutiert

Spielekonsolen zeichnen sich durch eine realistischere Grafik aus. Dies hat seinen Preis. Für diese Leistungssteigerung verbrauchen aktuelle Geräte deutlich mehr Strom als die ersten Konsolen-Modelle.



So hat der Energieanbieters E.ON errechnet, dass das erste Modell der Playstation von Sony aus dem Jahr 1994 bei einer täglichen Spieldauer von zwei Stunden nur 5,84 kWh jährlich verbrauchte, die PS 3 mit 137,97 kWh und jährlichen Stromkosten von knapp 40 EUR die stromhungrigste Spielekonsole der letzten Jahre war.