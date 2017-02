Studie: TV bleibt beim Sport-Konsum Spitze

Im Fanmonitor 2017 hat sich Goldmedia dem Thema Sport gewidmet. Während Fußball bei den Sportarten vor Olympia rangiert, bleibt das Fernsehen die wichtigste Informationsquelle.



Im Fanmonitor 2017 hat Goldmedia eine umfangreiche Analyse des Thema Sports durchgeführt und kam zu dem Ergebnis: Olympia ist beliebt. Fast so beliebt wie Fußball. Dass Fußball in Deutschland die beliebteste Sportart ist, ist weniger überraschend. Dass Olympia noch vor dem Wintersport rangiert, doch eher. Während rund 86 Prozent der Sportfans am Fußball interessiert sind, können sich fast 70 Prozent für Olympia begeistern. Ob Sommer- oder Winterspiele macht dabei nahezu keinen Unterschied. Erst danach folgen Wintersport, Motorsport und Leichtathletik.