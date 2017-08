Studie: Trotz Digitalisierung lesen Kinder eher klassisch

Smartphones, Tablets und so weiter - die heutige Jugend und vor allem Kinder lernen einen intuitiven Umgang mit digitalen Medien. Trotzdem ist das klassische Buch laut der Kinder-Medien-Studie bei ihnen immer noch sehr beliebt.



Die Kinder-Medien-Studie beleuchtet, welche Medien 7,17 Millionen Kinder im Alter zwischen vier und dreizehn wie oft konsumieren. Zwei Schlüsselergebnisse: Eltern bewerten Kindermagazine und Bücher positiver als andere Medien. Sie sehen laut der Untersuchung in ihnen eine "sinnvolle Beschäftigung", bei der Kinder etwas lernen können.