Studie: Unternehmen wollen mehr in Digitalisierung investieren

Die Digitalisierung wird für immer mehr deutsche Unternehmen interessant, wie eine Studie des Bitkom ergab. Noch in diesem Jahr sollen die Investitionen gesteigert werden, für den Erfolg müssen aber auch die Leute auf der Straße überzeugt werden.



Die Unternehmen in Deutschland stehen einer aktuellen Umfrage zufolge digitalen Technologien wie 3D-Druck, virtueller Realität oder künstlicher Intelligenz weitgehend positiv gegenüber. "Die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft nimmt Fahrt auf", sagte Thorsten Dirks, Präsident des Bitkom, zum Start der Hub Conference in Berlin. "Fortschritt und Wohlstand in unserem Land wird maßgeblich davon abhängen, wie die Digitalisierung in der Wirtschaft voranschreitet."