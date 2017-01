Studie: Welcher Sender bietet Qualitäts-Fernsehen?

Die TV-Quoten sind eindeutig, doch wie beurteilt das Fernsehpublikum die Qualität der TV-Sender? Eine aktuelle Trend-Studie weist hier die ARD als den Sender mit dem qualitativ hochwertigsten Programm aus.



Beim Fernsehprogramm zählt nicht nur die Quote, die die einzelnen Sender erzielen, mitunter ist auch die Qualität der Sendungen entscheidend. Qualitativ hochwertige Programme bringen die Zuschauer laut einer Studie vor allem mit der ARD in Verbindung, hier stimmten die meisten Umfrageteilnehmer mit 22 Prozent für den öffentlich-rechtlichen Sender. An zweiter Stelle folgte - wenn auch mit großem Abstand - RTL, dem Kölner Privatsender schrieben 15 Prozent der Zuschauer das qualitativ hochwertigste Programm zu. Ein Jahr zuvor hatte den zweiten Platz noch das ZDF belegt, das nun mit 14 Prozent knapp hinter RTL liegt.