Studie: Wenig Sendezeit für Information bei BR und HR

Hohe Anteile an fiktionaler Unterhaltung lassen weniger Sendezeit für informierende Angebote: Dies ist ein zentraler Befund einer neuen Studie der Otto Brenner Stiftung über das Programm von BR und HR.



Die Otto Brenner Stiftung hat die Programmstruktur des Bayerischen Rundfunks (BR) und des Hessischen Rundfunks (HR) untersucht. Beide Sender gehören, betrachtet man Reichweite und Marktanteile, zu den beliebtesten bzw. reichweitenstärksten Fernsehsendern Deutschlands. Bei ähnlichen Studien über die Programmprofile von WDR/MDR und SWR/NDR kamen Zweifel auf, ob die Sender den gesetzlich festgeschriebenen Beitrag zur Meinungsbildung tatsächlich leisten.