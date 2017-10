Studie: Werbung in sozialen Netzwerken weniger wirksam als im TV

In einer Studie bezweifelt Sevenone Media, Vermarkter der ProsiebenSat.1-Group, die Wirksamkeit von Kampagnen auf Google und Facebook. Die Werbung im Newsfeed soll demnach weniger als die im Fernsehen wirken.



In der Studie hat der Vermarkter Sevenone mit den Berliner Marktforschern von Eyesquare ein neues Forschungsdesign entwickelt. Dabei wurden 900 Probanden in mehrere Gruppen eingeteilt. Die Teilnehmer haben in dem Experiment Werbe-Videos entweder im Facebook-Newsfeed auf dem stationären PC, in der App auf dem Smartphone oder als Spot im TV-Programm angesehen.