Studie: Wie sieht Deutschland fern?

Satellitenempfang hat bei einer Studie die höchsten Zufriedenheitswerte erzielt. Nur bei der Nutzerfreundlichkeit kann Kabelempfang demnach mithalten.



In einer repräsentativen Online-Studie zur Zufriedenheit der Zuschauer mit ihrer TV-Empfangsart von Kantar TNS erzielt Satellit im Vergleich zu anderen TV-Infrastrukturen die besten Werte. 72 Prozent der befragten Satelliten-Nutzer sind demnach in puncto Flexibilität und Vertragslaufzeiten mit dem Anbieter zufrieden.

Damit liegt der Empfang über Satellit deutlich vor den Ergebnissen der anderen Empfangswege (Kabel 27 Prozent, IPTV 21 Prozent, DVB-T2 19 Prozent). Auch beim Preis-/Leistungsverhältnis rangiert man mit 69 Prozent klar an erster Stelle (Kabel 44 Prozent, IPTV 35 Prozent, DVB-T2 23 Prozent). 73 Prozent Satelliten-Nutzer überzeugt die einfache Nutzung des Sat-Empfangs. Hier liegt lediglich das Kabel auf Augenhöhe (Kabel 72 Prozent, IPTV 53 Prozent, DVB-T2 31 Prozent). Folgerichtig ist der Satellit die TV-Infrastruktur, die mit 60 Prozent am häufigsten weiterempfohlen wird. Bei HD-Plus-Kunden liegt dieser Wert sogar bei 67 Prozent (Kabel 44 Prozent, IPTV 56Prozent, DVB-T2 38 Prozent).



73 Prozent der Nutzer von HD Plus empfinden das Preis-Leistungsverhältnis als ausgezeichnet und sind aufgeschlossen für Zusatzangebote. Dies wird von der Studie als Indiz dafür interpretiert, dass sie bereit sind, auch mehr Geld als bisher für neue, bessere Empfangstechnik auszugeben.

Bildqualität begeistert



Für das TV-Erlebnis spielt auch die Bildqualität eine entscheidende Rolle. 77 Prozent der HD-Plus-Kunden sehen generell gerne fern. Im Vergleich zu Zuschauern, die nur öffentlich-rechtliche Sender in HD-Qualität sehen, legen HD-Plus-Nutzer eine deutlich höhere Begeisterung für HD-Fernsehen an den Tag: 63 Prozent erleben durch Programme in HD-Qualität schönere TV-Momente.



Die Studie von Kantar TNS wurde von HD-Plus in Auftrag gegeben. Bei der Online-Befragung wurden Anfang Juli 2.039 Personen zwischen 18 und 69 Jahren befragt.