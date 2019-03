Studie belegt: Smartphone ist ständiger Begleiter

Ob in der Bahn, auf dem heimischen Sofa, auf Reisen, im Wartezimmer oder am Schreibtisch - das Smartphone ist immer mit dabei. Eine im Auftrag von Telefónica Deutschland durchgeführte Studie entlarvt das Smartphone als Mittelpunkt des persönlichen Entertainments.



Das Smartphone ist allgegenwärtig und es wird schon lang nicht mehr nur telefoniert. Wo Menschen gehen, stehen und sitzen wird gestreamt, gescrollt, gepostet und geswiped. Das Marktforschungsunternehmen best research GmbH hat für Telefónica Deutschland 1.000 Smartphone-Nutzer und - Nutzerinnen im Alter von 18 bis 70 Jahren zu ihrem Verhalten mit dem kleinen Begleiter befragt.