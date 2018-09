Studie kritisiert Vectoring der Telekom

Wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands geht, dann haben Kupferkabel keine Zukunft, zu diesem Ergebnis kommt einer Studie des Forschungsinstituts Deutsche Bank Research.



Für den zügigen Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland dürfte nach Einschätzung des Forschungsinstituts Deutsche Bank Research der Staat "kaum umhinkommen", seine Haushaltsmittel anzuheben. Sonst drohe Deutschland bei wichtigen Zukunftsthemen im internationalen Vergleich weiter deutlich abgehängt zu werden, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der Weg in die Gigabit-Gesellschaft sei "auch eine Frage der politischen Prioritäten". Aktuell gebe es eine Vielzahl von Förderprogrammen zum Ausbau der Infrastruktur. Diese Programme sollten jedoch besser koordiniert werden, damit sie für die Marktakteure leichter zu nutzen seien, raten die Autoren der Studie.