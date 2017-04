Studie kürt "Tagesschau" zur besten Nachrichtensendung

Die Möglichkeiten, sich über das aktuelle Weltgeschehen zu informieren, sind so vielfältig wie nie, dennoch bleibt das Fernsehen wichtigste Informationsquelle. Zumindest nach einer Studie, die im deutschen TV die "Tagesschau" an erster Stelle sieht.



Dank Internet und den sozialen Medien ist die Zahl der Möglichkeiten, tagesaktuelle Informationen zu finden, sprunghaft gestiegen. Auch die "klassischen" Medien wie Hörfunk und Presse stellen weiter eine wichtige Bezugsquelle dar. Geht es nach einer aktuellen Studie von Kantar TNS im Auftrag von ARD-Trend ist jedoch das Fernsehen das bevorzugte Medium, mit der "Tagesschau" als bester Nachrichtensendung.