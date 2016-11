Studie zeichnet Vodafone als besten Internetanbieter aus

Eine Studie des Deutschen Instituts für Servicequalität verglich die zwölf größten Kabel- und DSL-Anbieter. Sieger des Vergleichs ist Vodafone mit dem Urteil "gut".



Vodafone ist Deutschlands bester Internetanbieter 2016. Die Auszeichnung beruht auf einer Studie des Deutschen Instituts für Servicequalität (DISQ). Das Institut verglich im Auftrag des Senders n-tv dafür zwölf der größten Kabel- und DSL-Anbieter in Deutschland. Rang eins geht an die Kabelsparte von Vodafone, Rang zwei an das DSL-Geschäft des Unternehmens.