Studie zeigt: Jeder Dritte Gaming-Laptop wird zu heiß

Gaming bleibt weiter im Trend und die Anforderungen an Gaming-Laptops wachsen immer stärker. Nicht nur die Erwartungen der Nutzer steigen, sondern auch der Hardware wird einiges abverlangt durch die immer aufwendigeren Computerspiele.



Doch wie gut schlagen sich die Gaming-Laptops der bekannten Hersteller in Sachen Robustheit und Reparierbarkeit? Eine breit angelegte Umfrage von "Wertgarantie" hat herausgefunden, dass Gaming-Laptops mit hohen Temperaturentwicklungen zu kämpfen haben.