Studie zeigt Kluft bei Breitbandkosten auf

Eine Studie über Breitbandpreise hat große Unterschiede aufgedeckt. Wo sind die Kosten der Betreiber auf der am Welt am höchsten?



Über 3.351 Breitbandpakete auf der ganzen Welt wurden von BDRC Continental und Cable.co.uk knapp zwei Monate lang aufgezeichnet und analysiert. Das Ergebnis: Die Kosten-Unterschiede sind enorm.