Studio Ghibli: Anime-Regisseur Takahata tot

Er zählt zu den berühmtesten Regisseuren und Produzenten von Animefilmen: der Japaner Isao Takahata. Jetzt ist der preisgekrönte Mitbegründer des Studio Ghibli und Regisseur von "Heidi" gestorben.



Der japanische Altmeister des Zeichentrickfilms Isao Takahata ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus in Tokio an Lungenkrebs, wie das von ihm mitbegründete Studio Ghibli am Freitag mitteilte. Als sein bestes Werk gilt der international bekannte und preisgekrönte Zeichentrickfilm "Die letzten Glühwürmchen", der schonungslos die Schrecken des Krieges thematisiert und vom verzweifelten Kampf zweier Kinder um das nackte Überleben zum Ende des Zweiten Weltkrieges erzählt.