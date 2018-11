Stühlerücken auf der Führungsebene von A+E Networks

A+E Networks strukturiert sein Deutschland-Management um. Nötig wird dies durch einen personellen Abschied und internationale Anpassungen.



Die bisherige Programmchefin Alexandra Kling hat A+E Networks verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren. In diesem Zuge wird das deutsche Managementteam des Sender-Netzwerks umstrukturiert und an die bereits in anderen europäischen Ländern bestehenden Aufgabenverteilungen angepasst.



Ab sofort übernimmt Emanuel Rotstein zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe als Produktionschef die Leitung der Programmabteilung, Sebastian Wilhelmi erweitert seinen bisherigen Verantwortungsbereich Marketing und Communications um die On-Air-Abteilung und die Werbezeitenvermarktung. In Deutschland, Österreich und der Schweiz betreibt und vermarktet A+E Networks Germany die Pay-TV-Sender History und A&E.