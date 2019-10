"Sturm der Liebe": Start der 16. Staffel mit Traumhochzeit

Liebe, Überraschungen und ein dunkles Familiengeheimnis – Anfang November setzt das Erste die Geschichte um die Saalfeld-Familie fort.



Im tiefsten Herbst erwärmt "Sturm der Liebe" wieder die Herzen der Zuschauer. Den Auftakt der 16. Staffel bildet die Traumhochzeit von Denise (Helen Barke) und Joshua (Julian Schneider), deren Glück sich jedoch kurz vor der Zeremonie zu einer Angelegenheit auf Leben und Tod entwickelt.