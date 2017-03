Suche nach erster deutschen Astronautin vor dem Abschluss

Aus einer "Spinneridee" könnte bald Ernst werden: Ein Jahr nach Start und unzähliger Tests steht die Suche nach Deutschlands erster Frau im All vor dem Abschluss. Aus den verbliebenen sechs Kandidatinnen beim Projekt "Die Astronautin" wird die Siegerin gekürt.



Claudia Kessler wollte es wissen – Wer wird Deutschlands erste Astronautin? Und 490 Frauen antworteten: ich! Rund ein Jahr, etliche Tests und Medienauftritte später, stellte Kessler, die Initiatorin des Projekts "Die Astronautin" ihre sechs Spitzenkandidatinnen am Mittwoch in Bremen vor. Eine von Ihnen soll voraussichtlich ab 2020 für rund zehn Tage zur Internationalen Raumstation ISS fliegen.