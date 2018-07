Südsee statt Knast - ZDF zeigt "Somewhere in Tonga"

Manche jugendliche Straftäter bekommen eine zweite Chance der besonderen Art: einen Aufenthalt in Sibirien, Afrika oder auf einer Pazifikinsel, um zurück in ein geregeltes Leben zu finden. Der Film "Somewhere in Tonga" zeigt Vor- und Nachteile dieser Projekte.



In die Südsee statt in den Knast? Was zunächst wie eine Belohnung klingt, ist für den 16-jährigen Marcel eine Strafe. Der Jugendliche hat reichlich Mist gebaut in seinem jungen Leben. Drogen und Gewalt. Nun hat er einen Sozialarbeiter niedergestochen, Gefängnis droht. Der Sozialpädagoge Wolski will Marcel helfen. Auf einer unbewohnten Insel im Südpazifik will er dem Jugendlichen eine zweite Chance geben. Der Film "Somewhere in Tonga" von Regisseur Florian Schewe erzählt die auf einem tatsächlichen Fall basierende Geschichte eines Traumes, zu sehen im ZDF in der Nacht zum Dienstag (00.15 Uhr).