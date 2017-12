Südtirol: RAS schaltet erste UKW-Sendemasten ab

Die Rundfunkanstalt Südtirol schaltet weitere DAB Plus-Sender auf und UKW ab. So wird nicht nur veraltete Technik über Bord geworfen, sondern auch Steuergelder gespart.



Die Rundfunkanstalt Südtirol liegt im Plan und baut ihr Sendenetz für Digitalradio DAB Plus weiter aus. So wurden jetzt die Sender in Melag und Wengen in Betrieb genommen. Nun können 99,5 Prozent der Südtiroler dank 84 Digitalradiosendern 22 Hörfunkprogramme in digitaler Qualität empfangen.