Südtirol will UKW-Abschaltung 2017 beginnen

Der Ausbau des DAB-Plus-Sendenetzes wird auch in der Region Südtirol weiter vorangetrieben, dank neuer Sender können nahezu alle Bewohner über den Digitalradio-Standard versorgt werden. Im kommenden Jahr soll daher mit der UKW-Abschaltung begonnen werden.



Die in Deutschland weiter unklare Abschaltung von UKW wird im europäischen Ausland bereits vorangetrieben. Während Norwegen bereits ab Januar mit der Abschaltung beginnen wird, sieht sich auch die Region Südtirol auf dem besten Weg dahin. Zumindest verkündet die Rundfunkanstalt Südtirol RAS den Beginn für 2017.