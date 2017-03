"Suits": Sechste Staffel ab Ende März bei Fox

Fox präsentiert ab Ende März die sechste Staffel der Dramaserie "Suits" und zugleich spannende, neue Fälle für Mike Ross und Harvey Specter.



Mike Ross (Patrick J. Adams) und Harvey Specter (Gabriel Macht) haben in der sechsten Staffel von "Suits" alle Hände voll zu tun. Das gegensätzliche und dennoch unschlagbare Team steht einem gewaltigen Problem gegenüber. Um seine Kollegen zu retten, hat Mike einen Deal angeommen und tritt somit eine zweijährige Haftstrafe an.