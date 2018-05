Summerset gibt "Der Alte"-Produktion ab

Summerset verkauft alle Anteile an der Neuen Münchner Fernsehproduktion. Nach acht Jahren gibt Susanne Porsche das Zepter für "Der Alte" weiter.



63 Folgen und zwei Specials des ZDF-Freitagabendfilms "Der Alte" sind in den letzten acht Jahren während der Ägide von Produzentin Susanne Porsche entstanden. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Summerset GmbH aus München hat alle ihre Anteile an der Neuen Münchner Fernsehproduktion an die Neue deutsche Filmgesellschaft ndf aus Unterföhring verkauft.