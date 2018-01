Super Bowl im Free-TV: ProSieben überträgt live aus Minneapolis

Für viele Amerikaner ist es DAS Sport-Event des Jahres. Auch wir Deutschen können in diesem Jahr wieder live dabei sein. ProSieben überträgt erstmals das große Spektakel.



Allein in den USA werden wahrscheinlich weit über 100 Millionen Zuschauer beim 52. Super Bowl mitfiebern. Das vielleicht größte Sport-Event der Welt will Pro Sieben seinen Zuschauern nicht vorenthalten. Der Sender überträgt am 4. Februar erstmals vom Finale der amerikanischen Profi-Footballliga NFL.