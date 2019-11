Super-Fußballsonntag bei Sky und DAZN

Manchester City gegen FC Liverpool, das Prestigeduell zwischen den Toptrainern Kloppo und Pep, sowie das Sonntagsspiel des deutschen Tabellenführers sorgen heute bei Sky und DAZN für beste Fußballunterhaltung.



Nach der Machtdemonstration der Münchner Bayern gegen Dortmund stehen heute weitere Top-Siele an: Das Platzhirschduell der englischen Premier League, sowie die Partie des Bundesliga-Spitzenreiters Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Können Liverpool und Gladbach sich in ihren jeweiligen Ligen weiter absetzen, oder gibt es heute einen Dämpfer?

Meldungen zu diesem Thema

Sky-Blackout bei Bayern - Dortmund bis in die zweite Halbzeit

Tennis: Das Saisonfinale aus London bei Sky

HBO-Produktion über Modezar Ralph Lauren läuft bei Sky



Streamingdienst DAZN zeigt die Partie der Borussia vom Niederrhein gegen die Bremer Nordlichter ab 13.30. Der englische Meister Manchester City tritt am späten Nachmittag gegen den Champions League-Sieger vom FC Liverpool an. Die Mannschaft unter der Federführung von Jürgen Klopp führt derzeit recht komfortabel die englische Premier League an – womit die Begegnung zwischen den "Reds" und den "Citizens" für City-Trainer Pep Guardiola insbesondere als Sechs-Punkte-Spiel anzusehen ist.

Die mögliche Vorentscheidung um die englische Meisterschaft gibt es am Sonntag ab 17:30 Uhr LIVE auf Sky Sport 1 HD. Im Vorfeld flogen Bereits Giftpfeile zwischen den Top-Trainern – doch wenn es um Spitzenfußball geht, hat Pep Guardiola in der Auseinandersetzung mit Erzfeind José Mourinho einst gesagt: "Let results speak" – zu deutsch etwa: Lasst das Ergebnis für sich sprechen. Man darf also gespannt sein.