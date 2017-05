"Super.Markt": RBB gestaltet Programm um

Der RBB bringt ein neues Format an den Start und gestaltet sein Programm somit gehörig um. Den Anfang macht das regionale Wirtschafts- und Verbrauchermagazin "Super.Markt".



Es ist nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einem neuen Programm, aber dieser steht jetzt unmittelbar bevor. Am Montag startet der RBB um 20.15 Uhr sein neues regionales Wirtschafts- und Verbrauchermagazin "Super.Markt". Die Moderation übernimmt Janna Falkenstein.